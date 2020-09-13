اخبار الرياضه

سوق الانتقالات: تفاصيل خطة مبابي للرحيل عن باريس في الميركاتو الصيفي 2021

0 نشر
محمد مصطفى 0 تبليغ

Advertisements

كشفت تقارير صحفية في بريطانيا ان الفرنسي الدولي كيليان مبابي يعتزم الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي  بحلول نهاية الموسم الحالي.

وكتبت صحيفة البريطانية صنداي تايمز الصادرة اليوم الأحد ان لاعب خط الهجوم أخطر ناديه بانه يرغب في اللعب لموسم آخر في صفوفه على أن يواصل مسيرته بعد ذلك في مكان آخر.

وأضافت الصحيفة أن مبابي 21 عامًا يخطط للانتقال إلى او .

Advertisements

وتابعت الصحيفة أن سان جيرمان يسعى في المقابل الى منع رحيل مبابي وعرض شروطًا تعاقدية محسنة.

كان مبابي أنتقل في 2017 إلى سان جيرمان الممول من قطر قادمًا من ايه اس موناكو مقابل 180 مليون يورو ويستمر عقده حتى منتصف .2022

وياتي وبرشلونة من بين الاندية التي يحتمل ان يكون لديها أهتمام بضم مبابي كما أن من الممكن أن يكون او مانشستر يونايتد في إنجلترا الوجهة المقبلة لمبابي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوق الانتقالات: تفاصيل خطة مبابي للرحيل عن باريس في الميركاتو الصيفي 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا