كشفت تقارير صحفية في بريطانيا ان الفرنسي الدولي كيليان مبابي يعتزم الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بحلول نهاية الموسم الحالي.
وكتبت صحيفة البريطانية صنداي تايمز الصادرة اليوم الأحد ان لاعب خط الهجوم أخطر ناديه بانه يرغب في اللعب لموسم آخر في صفوفه على أن يواصل مسيرته بعد ذلك في مكان آخر.
وأضافت الصحيفة أن مبابي 21 عامًا يخطط للانتقال إلى الدوري الإنجليزي او الدوري الإسباني.
وتابعت الصحيفة أن سان جيرمان يسعى في المقابل الى منع رحيل مبابي وعرض شروطًا تعاقدية محسنة.
كان مبابي أنتقل في 2017 إلى سان جيرمان الممول من قطر قادمًا من ايه اس موناكو مقابل 180 مليون يورو ويستمر عقده حتى منتصف .2022
وياتي ريال مدريد وبرشلونة من بين الاندية التي يحتمل ان يكون لديها أهتمام بضم مبابي كما أن من الممكن أن يكون ليفربول او مانشستر يونايتد في إنجلترا الوجهة المقبلة لمبابي.
كانت هذه تفاصيل خبر سوق الانتقالات: تفاصيل خطة مبابي للرحيل عن باريس في الميركاتو الصيفي 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.