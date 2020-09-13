سوق الانتقالات: تفاصيل خطة مبابي للرحيل عن باريس في الميركاتو الصيفي 2021

كشفت تقارير صحفية في بريطانيا ان الفرنسي الدولي كيليان مبابي يعتزم الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بحلول نهاية الموسم الحالي.

وكتبت صحيفة البريطانية صنداي تايمز الصادرة اليوم الأحد ان لاعب خط الهجوم أخطر ناديه بانه يرغب في اللعب لموسم آخر في صفوفه على أن يواصل مسيرته بعد ذلك في مكان آخر.

وأضافت الصحيفة أن مبابي 21 عامًا يخطط للانتقال إلى الدوري الإنجليزي او الدوري الإسباني.

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وتابعت الصحيفة أن سان جيرمان يسعى في المقابل الى منع رحيل مبابي وعرض شروطًا تعاقدية محسنة.

كان مبابي أنتقل في 2017 إلى سان جيرمان الممول من قطر قادمًا من ايه اس موناكو مقابل 180 مليون يورو ويستمر عقده حتى منتصف .2022

وياتي ريال مدريد وبرشلونة من بين الاندية التي يحتمل ان يكون لديها أهتمام بضم مبابي كما أن من الممكن أن يكون ليفربول او مانشستر يونايتد في إنجلترا الوجهة المقبلة لمبابي.