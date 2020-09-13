سوق الانتقالات: سكوت باركر يطالب إدارة فولهام بصفقات جديدة في الميركاتو الصيفي

يعتقد سكوت باركر مدرب فولهام أن ناديه الصاعد حديثًا للدوري الانجليزي الممتاز بحاجة إلى مزيد من اللاعبين الجدد لتعزيز تشكيلته تجنبا للهبوط والعودة سريعًا إلى الدرجة الأدنى.

وكان فولهام هبط إلى الدرجة الثانية في موسم 2018-2019 مباشرة بعد صعوده للدوري الممتاز بفضل فوزه في نهائي ملحق الترقي وهو ما حدث بالضبط في الموسم الماضي إذ فاز النادي اللندني على برينتفورد في نهائي ملحق الترقي أيضًا ما جعل البعض يتوقع هبوطه سريعًا.

وفي مباراته الأولى في الموسم الجديد أمس السبت خسر فولهام أمام جاره اللندني أرسنال 3 – صفر وقال المدرب باركر إن الفريق بحاجة إلى مزيد من اللاعبين الجدد رغم أنه تعاقد بالفعل مع أنطوني روبنسون وماريو ليمينا وهاريسون ريد وأنطوني نوكارت والفونس أريولا.

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وقال باركر عن ذلك “أعتقد أننا جميعًا ندرك أن الانتقال من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز هو بمثابة قفزة هائلة.. وأتيحت لنا اليوم (أمس) فرصة التعرف على هذه النوعية”.

وأضاف باركر “نحن بحاجة إلى لاعبين جدد لتعزيز التشكيلة. هذا هو هدفنا”.

وقد أعلن باركر (39 عامًا) في وقت سابق أنه لا ينوي إجراء تعديلات كبيرة على تشكيلة فريقه الصاعدة من القسم الثاني في حين قال مدير النادي طوني خان إنه لا حاجة إلى انفاق مبالغ كبيرة على التعاقدات الجديدة.