الخليج 365 يكشف تفاصيل مفاوضات الاهلي مع خليفة أحمد فتحي

اقترب النادي الاهلي، من إتمام صفقة قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد موافقة المدير الفني “رينيه فايلر” على التعاقد مع ظهير أيمن فريق النجوم والمعار لنادي إنبي “كريم فؤاد“، لتعويض الرحيل المنتظر للجوكر أحمد فتحي الذي سينتقل إلى بيراميدز.

وعلم “الخليج 365” تفاصيل تحركات إدارة الاهلي في ملف التعاقد مع كريم فؤاد، والذي كان مطلوبًا في وقت سابق من نادي بنفيكا البرتغالي، الذي كان يريد التعاقد مع اللاعب عن طريق كشافي الفريق الموجودين للعمل داخل فريق النجوم الذي يمتلكه رجل الأعمال محمد الطويلة.

وفتح الاهلي باب المفاوضات مع الطويلة عن طريق مدير التعاقدات بالنادي أمير توفيق، الذي اتفق مع رئيس النجوم على كافة التفاصيل، من أجل ضم كريم فؤاد الظهير الأيمن الشاب وأحد اللاعبين الذين لفتوا الانظار خلال الموسم الجاري.

إنبي عقبة في طريق إبرام الصفقة

ووافق الاهلي على دفع مبلغ يصل إلى 12 مليون جنيه لنادي النجوم، لشراء كريم فؤاد نهائيًا، لكن الازمة تكمن في أن اللاعب مُعار حاليا لنادي إنبي الذي قام بتمديد عقده لموسم إضافي، وهو البند الذي كان موجود في عقد الإعارة عند انضمامه مطلع الموسم الجاري.

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وفور علم مسئولي إنبي بالمفاوضات قاموا بتفعيل بند الإعارة، وارسلوا شيك بـ750 ألف جنيه، إلى نادي النجوم، لإثبات حقهم في حال تقديم محمد الطويلة أي شكوى بشأن عدم دفع المقابل وبالتالي إمكانية استعادة اللاعب وبيعه للأهلي فورا بمبلغ أعلى.

ويتمسك نادي إنبي بالحصول على بعض المطالب نظير الموافقة برحيل كريم فؤاد للأهلي، والتخلي عن بقائه موسم إضافي، كما أن اللاعب تقدم بطلب لمسئولي النادي البترولي يطالبهم بالموافقة على إلغاء عقده رسميًا والرحيل للقلعة الحمراء خاصة أنها فرصة لن تتكرر بالنسبة له.

فيما يطالب نادي إنبي بالحصول على مبلغ مالي، واستمرار محمد شريف على سبيل الإعارة من النادي الاهلي في الموسم المقبل، للموافقة على رحيل كريم فؤاد ولازالت المفاوضات مستمرة بين الناديين.

ويلعب كريم فؤاد (20 عامًا) في مركز الظهير الأيمن بجانب الجناح الأيمن، إلا إن إنبي يشركه مؤخرا كظهير أيسر بسبب الغيابات، وشارك هذا الموسم في 19 مباراة، وصنع فيهم هدفا واحدا.

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