الميركاتو الصيفي | موهبة مغربية تقترب من الدوري الانجليزي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن الشاب المغربي الموهوب “منير الشويعر” قريب من مغادرة فريقه “ديجون” الفرنسي والانتقال إلى أحد أندية الدوري الانجليزي الممتاز في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت صحيفة “ليكيب الفرنسية”، اليوم الأحد أن لاعب الوسط المهاجم “منير الشويعر” لن يشارك في مباراة ديجون ضد بريست مساء اليوم في الدوري الفرنسي، بسبب مواضيع ذات صلة بالانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن أندية الدوري الانجليزي “ليدز يونايتد وآرسنال وولفرهامبتون”، تسعى وراء خدمات اللاعب الذي يحمل الجنسية الفرنسية ويلعب لمنتخب الديكة تحت 21 عام.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى ديجون في الميركاتو الصيفي 2019 قادماً من نادي لانس وسجل 4 أهداف في 20 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي 2019/20.

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ومن المحتمل أن يكلف الانتقال مبلغ ما بين 15 و20 مليون يورو، مع وضع نسبة ٪20 من إعادة بيع اللاعب مستقبلاً، كما ستجعل هذه الصفقة اللاعب الشاب أغلى صفقة بيع في تاريخ نادي ديجون متجاوزًا رحيل “لوي ديوني” إلى سانت إيتيان في الميركاتو الصيفي 2017 وكلفت الصفقة حينها 10 ملايين يورو.

يذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يسعى جاهداً لإقناع الشويعر باللعب لمنتخب المغرب بطلب شخصي من المدير الفني لأسود الأطلسي وحيد خاليلوزيتش كما يتابع اللاعب الاتحاد الموريتاني لكرة القدم.

ويمكن للجناح الشاب منير الشويعر تمثل ثلاث منتخبات وهي بلد النشأة فرنسا أو المنتخب الموريتاني من جهة الأب أو منتخب المغرب البلد الأصلي لوالدته.

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