الميركاتو الصيفي | رغبة محمد إبراهيم تحسم موقف المقاصة من عروض الاهلي وبيراميدز

أبدى رئيس نادي مصر المقاصة “محمد عبد السلام”، سعادته بالأداء الذي يقدمه نجم الفريق “محمد إبراهيم” تحت قيادة المدرب إيهاب جلال.

وأكد محمد عبد السلام في تصريحات عبر قناة “النهار”: “إيهاب جلال مدرب ناجح وجميع اللاعبين يحبونه وعنده قدرة كبيرة في التعامل مع اللاعبين وهذا سر تألق عدد من اللاعبين على رأسهم محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق”.

وتابع: “تألق محمد إبراهيم في الموسم الحالي، يرجع إلى تواجد إيهاب جلال الذي ينجح في التعامل جيدًا مع اللاعبين لإخراج أفضل ما لديهم في المباريات، وسبق ونجح في هذا الامر مع أكثر من لاعب”.

رغبة محمد إبراهيم تحسم موقف المقاصة

وعن العروض التي تلقاها اللاعب من الاهلي وبيراميدز، علق رئيس المقاصة قائلا”لم نتلقى أي مفاوضات رسمية من أي نادي من أجل التعاقد مع محمد إبراهيم”.

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وأكمل: “رغبة محمد إبراهيم هي التي ستحسم وجهته المقبلة حتى لو كان العرض المقدم من النادي الذي يرغب في الإنتقال إليه اللاعب أقل من العرض الذي يقدمه نادي أخر”.

وحول حقيقة دخوله في مفاوضات لضم أحمد الشيخ ومحمود وحيد من الاهلي، قال:” هذا كلام غير صحيح، قرأت تلك الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية”.

وأتم:”أحمد الشيخ ومحمود وحيد أبناء مصر المقاصة، ولكن نحن لم نحسم موقفنا من الثنائي أو الصفقات الجديدة حتى الآن”.

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