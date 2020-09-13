الميركاتو الصيفي | فيورنتينا مهتم بخدمات مدافع برشلونة

أفادت تقارير صحفية أن نادي فيورنتينا الإيطالي يفكر في اتخاذ خطوة مفاجئة نحو مدافع برشلونة “جونيور فيربو” قبل الميركاتو الصيفي الجاري مطلع الشهر المقبل.

وتم ربط اللاعب الدولي الإسباني تحت 21 عامًا، بالابتعاد عن ملعب الكامب نو بسبب خيارات الفريق الأول بنادي برشلونة حيث يسعى إلى التحرك إلى نادي يضمن فيه مشاركات أكثر خلال الموسم الجديد 2020-21.

واستخدم جونيور فيربو الموسم الماضي 2019-20 كخيار احتياطي للدولي الاسباني جوردي ألبا، ولعب مع الفريق في 17 مباراة فقط في الدوري الإسباني، بعد إصابة جوردي ألبا في بداية عام 2020.

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وربطت تقارير صحفية الظهير السابق لريال بيتيس بالانتقال إلى إنتر ميلانو الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن الاخير تعاقد مع الصربي ألكسندر كولاروف من روما، والآن يعاود نادي ايطالي آخر الاهتمام بالظهير الايسر الشاب وهو فيورنتينا.

وانضم فيربو إلى برشلونة من ريال بيتيس في الميركاتو الصيفي الماضي 2019 في صفقة بقيمة 18 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليون يورو كمتغيرات إلا أنه فشل في زحزحة جوردي ألبا من المركز الأساسي بالفريق.

ويمكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية أكتوبر، إذا كان فيورنتينا على استعداد لتلبية السعر المطلوب من إدارة برشلونة من أجل جونيور فيربو والبالغ 12 مليون يورو.

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