أخبار الاهلي | وكيل جيرالدو يكشف موقفه من الرحيل في الميركاتو الصيفي

كشف وكيل أعمال جناح فريق الاهلي جيرالدو دا كوستا، التونسي “هشام بن صالح”، عن مستقبل اللاعب الأنجولي مع القلعة الحمراء في الموسم المقبل، خاصة بعد الشائعات التي ترددت مؤخرا حول نية النادي في إقصاء اللاعب من قائمته المحلية، مع عدم حاجة المدير الفني السويسري رينيه فايلر لخدماته.

وقال بن صالح في تصريحات على قناة “النهار”: “جيرالدو يقدم مستويات جيدة، وهو يشارك بشكل أساسي في تشكيلة الاهلي الأساسية وأتابعه جيدًا في المباريات الأخيرة، وهو يبذل قصارى جهده للظهور بشكل طيب”.

وأضاف: “جيرالدو لم يتلقى أية عروض خارجية في الوقت الحالي للرحيل عن الأهلي، واللاعب لديه عقد سارٍ ممتد لثلاث مواسم مقبلة”.

وواصل الوكيل: “تواصلت مع مسئولي الاهلي خلال الأيام الماضية، ولم يطلبوا مني البحث عن أي عروض خارجية للتعاقد مع جيرالدو دا كوستا، واللاعب أيضا لم يخبرني بشكل رسمي بأن هناك نية لرحيله”.

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وأتم: “أتواصل مع جيرالدو دائمًا، ويرد على الانتقادات التي يتعرض لها من قبل الجماهير أنه لاعب محترف ولا يركز سوى مع قرارات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر”.

وشن جمهور النادي الاهلي، حملة انتقادات واسعة ضد جيرالدو بسبب المستوى الهزيل الذي ظهر به مع الفريق، خلال الفترة الماضية.

ولعب جيرالدو مع الاهلي هذا الموسم 13 مباراة في الدوري المصري وسجل هدف واحد، بينما لعب في دوري أبطال أفريقيا 5 مباريات ولم يسجل أهداف، ومباراة واحدة في كأس مصر لم يسجل فيها أيضا.

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