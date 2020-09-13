رياضة | تعرف على آخر مستجدات رحيل فيدال عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على آخر مستجدات رحيل فيدال عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، آخر مستجدات رحيل النجم التشيلي أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، عن صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتم وضع فيدال على قائمة الراحلين عن برشلونة، بعد الهزيمة المدوية من بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ويعد فيدال هدفاً رئيسياً لنادي إنتر ميلان الإيطالي، برغبة من المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي.

Advertisements

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فيدال على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى إنتر ميلان.

وأوضحت، أن فيدال طلب عدم المشاركة في لقاء الأمس الودي ضد خيمناستيك تاراجونا، من أجل التفاوض مع مسؤولي إنتر ميلان.

وتؤكد التقارير، أن إنتر ميلان سيعلن رسمياً ضم اللاعب لصفوفه خلال أيام قليلة.