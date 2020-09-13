رياضة | رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ: السلام والتنمية رسالة شباب مصر للعالم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ: السلام والتنمية رسالة شباب مصر للعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الصالة المغطاة الرياضية رقم (2) التابعة لهيئة قناة السويس اليوم لقاء الربان البطل ولاء حافظ بشباب وفتايات السباحين المشاركين فى رسم علامة السلام على سطح مياه قناة السويس بمدينة الإسماعيلية فى يوم السلام العالمى بحضور الكابتن سامح الشاذلى رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ والشركات المنظمة و مجموعة كبيرة من مدربى الغوص والإنقاذ.

أكد البطل ولاء حافظ فى كلمته لشباب السباحين أن المشاركة فى حدث قومى شرف لكل مصرى وأنه لا يوجد مستحيل امام إرادة المصريين مشيرا إلى أهمية السلام لدى الإنسان ودوره فى تعزيز المثل والقيم الإنسانية.

وأضاف الربان ولاء حافظ أن البروفات ليست للتدريب البدني والفني فقط ولكن لغرس قيم السلام في نفوس المشاركين.

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وأشار أن التدريبات لا تقتصر على الإعداد البدني والفني للمشاركين فقط ولكنها اشتملت على ترسيخ قيم السلام والمواطنة ونبذ العنف وهي القيم التي يجب التأكد من إرثائها داخل وجدان السباحين المصريين المشاركين في الحدث لتصل رسالتهم صادقة إلى العالم

ومن جانبه أكد سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ على دعم واهتمام القيادة السياسية على إرسال علامة السلام من خلال شباب مصر الواعد.

مضيفا أن الدولة المصرية إذ تبعث للعالم رسالة سلام ترسمها على صفحة مياه قناة السويس فهي تؤكد أيضاً ماتقوم به من جهود تنموية عظيمة قوامها بناء مشروعات كبرى ومحورها الرئيسي هو بناء الإنسان المصري وهو ما يؤكد أحد أهم قيم الدولة المصرية الحديثة أن لا سلام بدون تنمية ولا تنمية واستقرار بدون إرساء قيم السلام

جدير بالذكر أن الحدث يأتى برعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ وهيئة قناة السويس وبمشاركة Kayan businesses development - Cinema factory.