رياضة | موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري غدا الإثنين 14 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الاتحاد السكندري غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد الإسكندرية.

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وستذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الاتحاد السكندري غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس".

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 71 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن.

بينما يتواجد نادي الاتحاد السكندري في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها.