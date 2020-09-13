رياضة | المقاصة : محمد إبراهيم لا يقل عن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاصة : محمد إبراهيم لا يقل عن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد بكري سليم نائب رئيس مصر المقاصة على أن نجم الفريق محمد إبراهيم لا يقل في إمكانياته عن رمضان صبحي المنتقل حديثاً إلى صفوف براميدز وأكد أنهم لن يتخلوا عنه بسعر أقل من 3 مليون دولار.

وترددت في الآونة الأخيرة أنباء قوية عن رغبة كلا من الأهلي وبراميدز في الحصول على خدمات محمد إبراهيم في الموسم المقبل.

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وقال سليم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :"محمد إبراهيم نجم وصانع ألعاب الفريق لا يقل أهمية أو مهارة عن رمضان صبحي المنضم حديثاً إلى براميدز".

وأضاف:"نحن لا نقف أمام مصلحة أي لاعب في الفريق وسنوافق في حالة رغبة محمد إبراهيم في الرحيل".

واختتم سليم تصريحاته قائلاً:"كما ذكرت محمد إبراهيم ليس أقل من رمضان صبحي وسعر بيعه سيكون لأي نادي اّخر سيكون في حدود 3 مليون دولار".