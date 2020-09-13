رياضة | مفاجآت كارتيرون.. تشكيل الزمالك المتوقع للقاء الإنتاج الحربي في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت كارتيرون.. تشكيل الزمالك المتوقع للقاء الإنتاج الحربي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

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خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، إسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، محمد حسن، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.