رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم الأحد 13 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق الأبيض في بطولة الدوري. وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة اليوم كالآتي: 1- الأهلي 71 نقطة. 2- الزمالك 52 نقطة. 3- المقاولون العرب 47 نقطة. 4- بيراميدز 45 نقطة. 5- الاتحاد السكندري 36 نقطة. 6- إنبي 35 نقطة. 7- سموحة 33 نقطة. Advertisements 8- مصر للمقاصة 33 نقطة. 9- الإنتاج الحربي 30 نقطة. 10- الإسماعيلي 30 نقطة. 11- طلائع الجيش 29 نقطة. 12- نادي أسوان 28 نقطة. 13- الجونة 28 نقطة. 14- وادي دجلة 27 نقطة. 15- حرس الحدود 26 نقطة. 16- المصري 25 نقطة. 17- إف سي مصر 19 نقطة. 18- طنطا 17 نقطة.

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