رياضة | أحمد حسن: لماذا ننشغل بصالح جمعة ولدينا صلاح والمحترفين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: لماذا ننشغل بصالح جمعة ولدينا صلاح والمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر، أنه يجب الاهتمام باللاعبين المحترفين خارج مصر، من جانب الإعلام المصري، مشيدًا بما فعله محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول، تجاه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي.
وأضاف عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" يجب أن يتم الاهتمام باللاعب المحترف، والذي يمثل مصر بشكل جيد، ويتميز بالاحترافية الشديدة".
وواصل:" في بعض البرامج التليفزيونية يتم الاهتمام ببعض الأزمات والقضايا وأخبار لاعبين آخرين مثل صالح جمعة".
وتابع: "يجب أن ينال المحترفين حقوقهم مثل تريزيجيه والمحمدي وكوكا".
وأشاد الصقر، بما فعله محمد صلاح تجاه مؤمن زكريا، قائلا:" احتفال صلاح بهدفه على طريقة مؤمن، هو دعم معنوي كبير للاعب وأهم من الأموال، وأصبح العالم كله يتحدث عن اللاعب".
وزاد:" مساندة صلاح لمؤمن زكريا، أمر رائع، خاصة أنه يمثل مصر في الدوري الانجليزي".
وأكمل: "صلاح سجل "هاتريك" واقترب من دخول نادي المائة، ويسجل في افتتاحية البريميرليج للموسم الرابع على التوالي".