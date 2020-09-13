رياضة | طلائع الجيش يعلق على مصير هدف الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طلائع الجيش يعلق على مصير هدف الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد المهدي مدير كرة القدم في طلائع الجيش أن نجم الفريق كريم طارق الذي يتنافس الأهلي وبيراميدز في الحصول على خدماته في الموسم المقبل مستمر في صفوف الفريق العسكري حتى نهاية الموسم وأنهم يرحبون به في حال قرر الاستمرار في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال المهدي في تصريحات تلفزيونية لفضائية الزمالك: "اللاعب ملكًا لبتروجيت وينتهي عقده معنا ‏في نهاية الموسم الحالي ونرحب به بالطبع إذا أراد البقاء ونتمنى له ‏التوفيق في حالة اتخاذه قرار بالانضمام إلى نادي اّخر".

وأضاف:"كريم طارق لاعب رائع ويستحق التواجد في المنتخب الوطني لاحترامه والتزامه الكبير، هو الآن يركز معنا ويركز على الانضمام للمنتخب القومي".

واختتم المهدي تصريحاته قائلاً:"كنا في حاجة للفوز الذي تحقق على حساب ‏الجونة برباعية من أجل تحسين أوضاع الفريق في جدول الدوري والحصول ‏على دفعة معنوية في المباريات المقبلة والمتبقية من البطولة".