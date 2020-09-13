رياضة | تعرف على مواعيد الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) ، يوم السبت المقبل الموافق 19 سبتمبر وستقام 4 مباريات، بينما سوف تستكمل منافسات الجولة في اليوم التالي الأحد 20 من نفس الشهر.

وكانت النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2020 – 2021 انطلقت أمس السبت حيث اقيمت 4 مباريات بالجولة الأولي، بينما تستكمل مباريات الجولة اليوم الأحد وغدا الإثنين 14 سبتمبر.

وإليكم مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي:

السبت 19 سبتمبر

إيفرتون × وست بروميتش ألبيون

ليدز يونايتد × فولهام

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مانشستر يونايتد × كريستال بالاس

آرسنال × وست هام يونايتد

الأحد 20 سبتمبر

ساوثهامبتون × توتنهام هوتسبير

نيوكاسل يونايتد × برايتون

تشيلسي × ليفربول

ليستر سيتي × بيرنلي