شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة ناصر الخليفي غدًا في قضية فساد حقوق بث المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبدأ غدًا الإثنين في سويسرا، محاكمة القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة «بي إن سبورتس»، في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

وبحسب «روسيا اليوم» يُحاكم ناصر الخليفي في هذه القضية التي تعتبر واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي «فيفا» منذ العام 2015، بتهمة التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة.

وذكر موقع «روسيا اليوم» نقلًا عن تقارير إسبانية وبريطانية أن النيابة العامة السويسرية تتهم ناصر الخليفي بمنح الأمين العام السابق لـ«فيفا» جيروم فالك، حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.