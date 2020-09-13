شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من، في حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وفي خط الدفاع: إسلام جابر، محمود علاء، محمود الونش، أحمد عيد، وفي خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد أوناجم، حسام أشرف. وفي خط الهجوم: مصطفى محمد.