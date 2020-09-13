شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن سلبية نتائج «رابيد تيست» قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادى الاتحاد السكندري بسلبية نتائج «رابيد تيست» للكشف عن فيروس كورنا والذى خضع له اللاعبون والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف، المدير الفنى، وقبل 48 ساعة فقط من المباراة المرتقبة أمام الأهلي والتى تقام في تمام الثامنة والنصف مساء الاثنين على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجوله 27 من عمر الدوري الممتاز.

ويعقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، وبكامل هيئته، جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين بمعسكر الفريق ببرج العرب لدعمهم وحثهم على العودة من جديد للعروض القوية التي قدمها الفريق في بداية الموسم وتقديم كل ما لديهم من جهد خلال المرحلة المقبلة لإسعاد جماهير الثغر الوفية.