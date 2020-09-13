شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية بين كارتيرون ولاعبي الزمالك قبل مباراة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل مباراة الإنتاج الحربى، المقررة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين في بطولة الدورى العام.

وجاءت الجلسة سريعة في حضور الجهاز المعاون، حيث تحدث كارتيرون مع اللاعبين عن أهمية مباراة الليلة من أجل عودة الانتصارات مطالبا الجميع بالعمل بقوة، مشيدا بهم وتحملهم ضغط الفترة الأخيرة، وأنه على ثقة قوية فيهم جميعا وطالبهم بعودة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع سموحة في الجولة الماضية بعد أن كان الفريق متقدما 3-1، لكن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابى 3-3.