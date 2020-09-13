شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدرس استمرار على ماهر مع الفريق للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي استمرار على ماهر على رأس القيادة الفنية للفريق البورسعيدي للموسم المقبل، بعدما أدى الفريق مستويات جيدة تحت قيادته.

وكان مجلس إدارة المصري تعاقد مع على ماهر لقيادة الفريق فنيًا لنهاية الموسم، خلفا للمدير الفني السابق طارق العشري.

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود، على استاد برج العرب، غدا الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

ويحتل المصري البورسعيدي بقيادة مدربه على ماهر، المركز الـ16 بجدول الدوري الممتاز، برصيد 25 نقطة.