شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يحسم مصيره مع الأهلي بعد بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي قراره النهائي بشأن استمراره في منصبه في الموسم المقبل عقب إنتهاء الفريق من مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي سيواجه فيها الاحمر نظيره الوداد المغربي بنصف نهائي البطولة.
ويرغب عبدالحفيظ في حصد اللقب الأفريقي الغائب عن القلعة الحمراء منذ تسع سنوات حتى يفكر بجدية في قراره بالرحيل أو الإستمرار في منصبه.
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