شكرا لقرائتكم خبر عن كشري: نقاط طنطا ستكون بوابة أسوان للبقاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد احمد عبد المنعم كشري المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي أسوان، أن مباراة طنطا المقرر لها غدًا هى بوابة أسوان للبقاء فى الدوري الممتاز.
وقال كشري: حصولنا على النقاط الثلاث يمنحنا دفعة قوية لتحقيق انجاز البقاء فى دوري الأضواء و الشهرة، خصوصًا وان المباراة تعد بـ6 نقاط بمعنى أننا سنحسن مركزنا بالجدول و نعمق جراح المنافس ونمنعه من الاقتراب منا.
وشدد كشري على أنه طالب لاعبيه بعد الاستهانه بالمنافس بعد الفوز على الانتاج الحربي الجولة الماضية واكد لهم ان موقف الفريق مازال فى خطر و الفوز فقط يبعده ولو مؤقتًا عن دائرة الخطر.
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