شكرا لقرائتكم خبر عن مصابو الزمالك يواصلون التأهيل.. واقتراب عودة حازم وحسن وبن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، المصابون البرنامج التأهيلي، الذي وضعه لهم المدير الفني للفريق، الفرنسي باتريس كارتيرون، بالتنسيق مع محمد أسامة طبيب الفريق، كل حسب إصابته.

واقترب حازم إمام ومحمد حسن وأشرف بن شرقي لاعبو الفريق من العودة من الإصابة، واقترب الثلاثي من العودة للمشاركة مع الفريق، حيث انهم في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى.

فيما يحتاج شيكابالا ومحمد عبدالشافى وكاسونجو كابونجو لبعض الوقت، بسبب قوة اصابتهم، حيث يعانى شيكابالا من جزع في الرباط الداخلي للركبة، وهى الإصابة التي تعرض لها في نهاية لقاء بيراميدز، في الجولة الـ24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

فيما يواصل عبدالشافي علاجه من كسر الترقوه، وهي الإصابة التي لحقت به في مباراة القمة، فيما يعاني كاسونجو من شد قوي في العضلة الضامة تعرض له خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة.