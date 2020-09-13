شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يرفض الانضمام إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن عمر جابر، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، رفض فكرة التفاوض من أجل العودة إلى نادي الزمالك مرة أخرى في الموسم المقبل بسبب قلة المقابل المالي الذي سيتقاضاه في الموسم في حال التعاقد مع القلعة البيضاء.
وشدد جابر، خلال جلسته مع عدد من لاعبي بيراميدز، على أنه لا يفضل العودة إلى الزمالك في الوقت الحالي في ظل ارتياحه بناديه الحالي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,856
-
تعافي
83,261
-
وفيات
5,627
كانت هذه تفاصيل خبر عمر جابر يرفض الانضمام إلى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.