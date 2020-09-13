شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يرفض الانضمام إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن عمر جابر، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، رفض فكرة التفاوض من أجل العودة إلى نادي الزمالك مرة أخرى في الموسم المقبل بسبب قلة المقابل المالي الذي سيتقاضاه في الموسم في حال التعاقد مع القلعة البيضاء.

وشدد جابر، خلال جلسته مع عدد من لاعبي بيراميدز، على أنه لا يفضل العودة إلى الزمالك في الوقت الحالي في ظل ارتياحه بناديه الحالي.