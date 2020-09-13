شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول مشاركة «ساسي» أمام الإنتاج.. تعرف على غيابات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مباراته الليلة امام الانتاج الحربي، في الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز، بغيابات عديدة عن صفوف الفريق، مما قد يؤثرعلى أداء الفريق الأبيض خلال المباراة.

ويغيب عن الزمالك خلال المباراة، حازم إمام الظهير الأيمن، ومحمد حسن لاعب الوسط المدافع، وأشرف بن شرقى صانع العاب الفريق، ومحمد عبدالشافى الذي تعرض لكسر في عظمة الترقوه، ومحمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، وعبدالله جمعة الذي تعرض لإصابة في مباراة سموحة، وكابونجو كاسونجو الذي تعرض لشد في العضلة الضامة في مباراة سموحة أيضا، بالإضافة إلى بعض الغيابات الفنية التي يقرر كارتيرون استبعادهم من المباريات.

فيما تسود حالة من الغموض موقف لاعب وسط الفريق، فرجانى ساسى، الذي تعرض لكدمة في الضهر خلال مواجهة الفريق مع طلائع الجيش، ولم يشارك في مباراة سموحة بسبب حصوله على 3 انذارات، وحتى هذه اللحظة لم يحسم الجهاز الفنى مشاركة اللاعب في المباراة ام استمرار استبعاده.