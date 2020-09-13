شكرا لقرائتكم أحمد كشرى يتحدث عن نقطة الأمان لأسوان بالدوري وأهم مباراة لتماسيح النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد كشرى المدير الفنى لفريق أسوان أن الوصول لنقطة رقم 36 أو 37 ستكون بمثابة الانقاذ من الهبوط فى ظل تقارب مستوى ونقاط فرق كثيرة فى جدول الدوري ، وقال كشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"لعبت مباراة الانتاج الحربى فى ظروف صعبة للغاية بفضل الاصابات ومع ذلك فوزنا على فريق كبير يقوده مدرب متميز رغم أنى اشركت عناصر جديدة ، وأعتقد أن مباراة طنطا المقبلة هى عنق الزجاجة لنا ولهم".

وتابع كشرى :"قولت للاعبى أسوان مباراة طنطا هى أهم مباراة هذا الموسم الفوز بها يدفعنى للنقطة 31 ويعنى أننى فى مهمة حصد 7 نقاط من المباريات المتبقية فى المسابقة لضمان البقاء فى الدوري الممتاز ، لا أخشى مواجهة الفرق الكبيرة ولكنى أعمل مليون حساب للفرق التى تملك نفس طموحى وتمتلك نفس مستوى فريقى ".

وأكمل المدير الفنى لأسوان :"أتمنى أن نتمكن من الفوز على طنطا ذلك الفريق الذى يقدم أداء مميز ويقوده جهاز فنى محترم ولم يحالفه الحظ فى مباريات كثيرة تدفعنا لعدم الاستهانة به ، حتى ندخل المباراة المقبلة مع الزمالك بإرتياح نوعاً ما".

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وواصل أسوان سلسلة نتائجه الجيدة محققاً الفوز على الإنتاج الحربى بثنائية فى هذه الجولة ، ففى آخر 5 مباريات لم يخسر أسوان سوى مباراة واحدة وتعادل في 3 وفاز فى لقاء وحيد، أحمد كشرى منذ توليه المسؤولية خلفا لمجدى عبد العاطي عقب استئناف النشاط قاد زهرة الجنوب لحصد 10 نقاط خلال 9 مباريات أبعدت الفريق قليلا عن صراع القاع.

وانتزع فريق أسوان ثلاث نقاط ثمينة بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، عندما فاز على الانتاج الحربى بثنائية نظيفة سجلها محمد إسماعيل لاعب أبناء الجنوب.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة، بعد خوض 26 مباراة حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادلوا فى 10 أخرى وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 آخرين.

من جانبه أعرب أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان عن سعادته الكبيرة بالفوز الذى حققه فريقه على الانتاج، خاصة مع الغيابات المؤثرة التى يعانى منها أبناء الجنوب بـ 7 لاعبين أساسيين لأسباب الإصابة أو الإيقاف، مشيراً إلى أن هذا الفوز خطوة نحو تحسين وضع الفريق بالجدول للبقاء فى مسابقة الدورى العام.