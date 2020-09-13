شكرا لقرائتكم محمود سعد ينهي أزمة رفض انضمام اللاعبين لمنتخب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهي محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة أزمة رفض بعض المديرين الفنيين للأندية انضمام لاعبيها لمنتخب مصر للشباب خلال شهر أكتوبر المقبل ، والذى يستعد المنتخب فيه لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 والتي تنطلق 7 نوفمبر المقبل بتونس و المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها موريتانيا في مارس المقبل.

رفض أكثر من مدرب ترك لاعبي منتخب الشباب مواليد 2001 للإنضمام إلى المنتخب بسبب حاجة بعض الفرق للاعبين مثل الزمالك والذى يضم حسام أشرف و أسامه فيصل ، و بيراميدز والذى يضم إبراهيم عادل و عدد من الأندية الذين تمسكو بلاعبيهم ، قبل أن يتفق محمود سعد معهم على استمرار اللاعب الذى يشارك بصفة أساسية من ناديه ، بينما اللاعب الذى لا يلعب مباريات بصفة أساسية ينضم لمعسكر المنتخب .

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قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2001 ن بقيادة ربيع ياسين ، إنطلاق معسكر الفريق في الأول من شهر أكتوبر المقبل استعدادًا لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 والتي تنطلق 7 نوفمبر المقبل بتونس و المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها موريتانيا في مارس المقبل.

من المقرر أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب عن أسماء اللاعبين المنضمين للمعسكر خلال الساعات المقبلة إلى جانب البحث عن وديات خلال الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين قبل مباريات التصفيات الأفريقية في نوفمبر.

يجري لاعبو منتخب مصر للشباب إختبارات فيروس كورونا قبل إنطلاق المعسكر في شهر أكتوبر المقبل ، للإطمئنان على صحتهم وسلامتهم قبل التواجد في المعسكر.