شكرا لقرائتكم جمال الغندور يتحدث عن الأضلاع الثلاثة فى تقنية الـ "VAR" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور الحكم الدولي السابق، أن هناك 3 أضلاع رئيسية في تطبيق تقنية الفيديو "VAR" خلال مباريات الدوري المصري، وأضاف الغندور في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "تقنية الفـار لا يجب الاقتصار عليها في الحكام فقط، وهي سبب الأزمة، وتقنية الفار مشروع متكامل، والحكام أحد الأضلاع، والشركة الناقلة (التليفزيون المصري) ضلع آخر، والضلع الثالث هو الشركة المشرفة على تلك التقنية".

وواصل الغندرو:" داخل غرفة الفار يكون هناك حكام تم تدريبيهم بشكل جيد، وكذلك وسائل التواصل والربط بين جميع الأضلاع، وأي تقصير في تلك الأدوار لا يكون هناك قرار صحيح من جانب الحكم".

وزاد: " لا يمكن أن يحصل الحكم على رخصة إلا بعد تدريبه بشكل جيد، ويحصل على موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب".

وأردف: "بدأنا تطبيق تقنية الفيديو والعالم كله كان هناك توقف بسبب الكورونا، وكان من الصعب أن يتم إقامة تدريبات للحكام وسط تلك الأجواء، حصلنا على الرخصة لتطبيق تقنية الفيديو، والأخطاء ستظل موجودة".

وتابع: "ليس هناك حدود في الوقت من أجل تطبيق تقنية الفار كلما كان ذلك لتطبيق العدالة، ولكن كل ما زادت المدة لم يكن في مصلحة الفار، لذلك يتم العمل على تطوير وتلاشي إضاعة وقت طويل في الحالات، من جانب المسئولين عن تلك التقنية".

وزاد: "لابد أن يتم تحميل أي طرف خطأ، وإلقاء المسئولية على الشركة الناقلة أو الشركة المشرف على تقنية الفار، ولكن نحن في البداية، بروتوكول الفار لا يسمح بانتقاد الأضلاع الآخرى القائمة على تطبيق تقنية الفيديو".

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وأردف: "الحد الأدني حاليا هو 6 كاميرات لتصوير المباريات، وهو متوافر حاليا، لكن هناك بعض الحالات تحتاج إلى زاويا عديدة لمشاهدة الحالة، وفي حالة وجود أي أزمة في تطبيق تقنية الفار قبل المباريات، البروتوكول يقول أن المباراة تلعب بدون التقنية".

وختم: "ما حدث أمر إيجابي للغاية، ونحن نسير للأمام ونتقدم بشكل جيد، والبداية جيدة نوعا ما".

من جانبه أكد أيمن دجيش الحكم المساعد الدولي السابق، وعضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري هو إنجاز كبير يحسب للجنة الخماسية الحالية، وقال دجيش: "دخول تقنية الفيديو إنجاز كبير للجنة الخماسية، والجميع داخل لجنة الحكام كان يعمل بجدية، ونواصل الحصول على التراخيص الخاصة وإكمال المشروع الجديد الخاص بتطوير الحكام وتدريبهم".

وأضاف: "لازال هناك بعض التراخيص من المفترض أن نحصل عليها، يجب أن نواصل العمل في هذا المشروع".

وتابع:" تجربة الفار لن تحقق العدالة بنسبة 100%، ولكن هناك سؤال هل أفادت الحكام في تحقيق العدالة بنسبة كبيرة أم لا طوال الفترة الماضية؟، نعم أفادت الجميع، لذلك يجب استمرار التجربة والعمل على تطويرها".

وأكمل دجيش قائلا: "تجربة الفار منذ شهر ونصف فقط، وهناك نجاح كبير في إدارة المباريات، هناك نسبة كبيرة تحققت من العدالة للأندية في الدوري المصري".