شكرا لقرائتكم سيف زاهر يحذر الأهلي والزمالك من خطورة بيراميدز فى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الاعلامى سيف زاهر ناديى الاهلى والزمالك من خطورة بيراميدز فى الموسم الجديد مؤكداً أن الفريق السماوى سيكون فريق ثقيل كروياً بدون أدنى شك ، وقال سيف زاهر عبر برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" بالوقت الحالى أصبحت لا أستطيع حساب قيمة فريق بيراميدز ، فريق فى أول مواسمه حصد المركز الثانى بالدوري والكأس وكان عنده لاعب اسمه كينو بنص فريق كامل وهذا أمر ليس هين ، لازم الاهلى والزمالك ياخدوا بالهم أن الموسم الجاى مفيش هزار ".

وتابع سيف زاهر :"الصفقات التى نسمع عنها وقيمتها المادية كانت لن تستمر لو هناك ميزانية معروف أولها وأخرها وعشان كدا الاهلى والزمالك لازم يبحثوا عن حلول عشان يقدروا يواجهوا الصفقات دى فى ظل إمكانياتهم المادية المحددة برقم معين ، أنا لا أهاجم إدارات الناديين كل منهم يسير بخطى جيدة ولكن لابد أن يبحثوا عن حلول خارج الصندوق لمواجهة هذه الأزمة".

وأكمل سيف زاهر :"مش لازم نرتكن لمقولة أن بيراميدز مهما يعمل صفقات مش هياخد بطولات عشان معندوش جماهيرية ، ماشى بس بردو لازم الاهلى والزمالك يعملوا صفقات ويكونوا فريق جامد ، واللاعب الجامد يكون زى محمد صلاح وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد فتحى ، بيراميدز مثلا فى الموسم الجديد هيكون فيه عبد الله السعيد ورمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف اكرامى وعمر جابر والشناوى ، لأ فرقة جامدة بجد وموسم صعب جدا".

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ويضيف سيف زاهر :"فرقة مثلا زى الاسماعيلى أصبح حالها لايسر عدو ولا حبيب ، مراحتش ماتش الاهلى أساساً ، قطاع الناشئين فى القلعة الصفراء اختفى فى ظروف غامضة والادارة كل اللى بتعمله مسكنات تتمثل فى تغيير اجهزة فنية دون أى تغيير على أرض الواقع ، لازم الادارة تصارح الجمهور وتضع خطة وتبدأ تنفيذها حتى يتحقق الاصلاح ولا نخسر الفرق الجماهيرية الواحد تلو الاخر".

وعن أزمة رحيل فايلر عن الاهلى قال سيف زاهر :"إدارة الأهلى لا تسأل فى أى شىء حال قيام فايلر بالرحيل عن النادى ، فايلر المفروض يتقدم بالشكر لمجلس إدارة الاهلى بعدما منحوه فرصة صنع تاريخ لنفسه ، وأنا مش حابب اتكلم فى هذه القصة عشان الناس متقولش بهاجم النادى ".

وعن صالح جمعة قال سيف زاهر :"الحادث الاخير للأمانة حادث عادى أى شخص فينا معرض ليه ، كلنا ماشيين على طريق ومعرضين لحوادث ".