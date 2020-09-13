شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الأهلي .. زعيم الثغر يعلن سلبيه نتائج تحاليل كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان نادى الاتحاد السكندرى بسلبيه نتائج " رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا والذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى بقياده طلعت يوسف المدير الفنى وقبل 48 ساعة فقط من المباراة المرتقبة أمام الأهلي والتى تقام فى تمام الثامنة والنصف مساء الاثنين غدا على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجوله 27 من عمر الدورى الممتاز.

ويعقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى وبكامل هيئته جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين بمعسكر الفريق ببرج العرب لدعمهم ولحثهم على العودة من جديد للعروض القوية التى قدمها الفريق فى بداية الموسم و تقديم كل ما لديهم من جهد خلال المرحلة المقبلة لإسعاد جماهيرزعيم الثغر.

ويوجه الاتحاد السكندري نظيره الأهلى متصدر الدورى والذى يسعى بكل قوة لتحقيق فوز ينهى به الموسم الكروى ويعلن رسميا أحقيته بلقب بطل الدورى هذا الموسم على ملعب برج العرب غدا الاثنين فى الثامنه والنصف مساء.

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ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى الى تجهيز اللاعبين نفسيا غلق ملف المباراة الماضية والتأكيد على أن مباريات الأهلى بطولة خاصة للجماهير وتخطى باهتمام إعلامى كبير ولابد من تقديم مباراة قوية امام بطل الدورى.

ويغيب عن اللقاء عماد السيد حارس الفريق ومحمد أنور مدافع الفريق وكذلك يستمر غياب أحمد نبيل مانجا.