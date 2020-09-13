شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الأهلي .. فايلر ينتظر هدية عيد ميلاده على شط الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصادفة سعيدة فرضت نفسها على سطح الاحداث داخل النادى الأهلى إذ يحتفل السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر بعيد ميلاده الـ "47" قبل ساعات من مواجهة الإتحاد السكندرى التي يضمن الفوز بها تتويج الأهلى بطلا للدوري وهو الأمر الذى يدفع نجوم القلعة الحمراء لتقديم هدية عيد الميلاد لمدربهم الشاب بالاحتفال بالتتويج بالدوري الأول في تاريخه مع الأهلى.

وتبدو هدية عيد ميلاد فايلر حائرة بين نجوم الأهلى أو الزمالك ، فمع دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، تتجه أنظار عشاق النادى الأهلى لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك والإنتاج الحربى باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام، بحثاً عن هدية من الإنتاج تعلن تتويج المارد الأحمر بطلا للدوري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين فى تاريخه، قبل أن يخوض الأهلى مباراته مع الاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار مواجهات نفس الجولة.

وبات الأهلي على بُعد خطوة واحد من حسم لقب الدورى رسمياً بعد الفوز الكبير الذى حققه على الدراويش بثلاثية نظيفة سجلها على معلول وأليو بادجى وأحمد الشيخ، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقى نقطتان فقط على التتويج بقلب الدورى رسمياً.

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وأكد مسؤولو اتحاد الكرة للأهلي، أنه يحتاج لنقطتين فقط من أجل حسم بطولة الدوري رسميًا وليس 3 نقاط ، لأن في حالة التساوي مع الزمالك في عدد النقاط ستميل كفة المواجهات المباشرة لصالح الأحمر الذى فاز اعتبارياً بهدفين دون رد ثم خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدور الثانى، وتنص لائحة لجنة المسابقات على أنه فى حال تساوى نتيجة مباراتي الذهاب والإياب فى فارق الأهداف يتم احتساب الهدف الذى سجله الفريق خارج ميدانه بهدفين، وبذلك فى حال تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربى فى المباراة المقبلة بينهما يُتوج الأهلي رسميًا بالدوري، ذلك لأن أقصى عدد من النقاط سيصل له الزمالك خلال الموسم الحالي هو 71 نقطة وهو نفس عدد نقاط الأهلي حاليًا.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 71 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة وكانت أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما سجل لاعبيه 63 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف كأقوى دفاع وهجوم في المسابقة

وتعاقدت إدارة النادي الاهلي مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً أخر في يونيو الماضى ، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمر في 39 مباراة فاز في 31 لقاء وتعادل في 6 وخسر مباراتين واحدة في دوري الابطال الافريقى أمام النجم الساحلى التونسى والثانية أمام الزمالك في الدوري خلال أغسطس الماضى.

فايلر قاد الأهلى للفوز بكأس السوبر المصري 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 في ملعب برج العرب بالاسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك في نسخة كأس السوبر المصري 2019 التي أقيمت في الإمارات ، واستطاع الترشح إلى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا على حساب صنداونز الجنوب أفريقي ليضرب موعداً مع الوداد المغربى ، بالإضافة لإقترابه من حسم لقب الدوري لصالح المارد الأحمر للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخ الأهلى محققاً سلسلة من الأرقام القياسية وقبل نهاية المسابقة بأسابيع طويلة .