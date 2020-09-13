شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الأهلي .. فايلر يستبعد السولية من موقعة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على استبعاد عمرو السولية لاعب الفريق من قائمة مباراة الإتحاد السكندري المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غداً ، الأثنين، بإستاد برج العرب بالأسكندرية في الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز وذلك بسبب عدم تماثل اللاعب بشكل تام من الإصابة التى تعرض لها في مباراة المصري قبل أسبوعين تقريباً وكانت عبارة عن شد في العضلة الأمامية وحرمته من أخر ثلاث مباريات للفريق أمام دجلة وحرس الحدود والأسماعيلي ، من المقرر أن يعلن فايلر قائمة الفريق لمباراة الأتحاد عقب مران اليوم الذي سيخوضه الفريق بالأسكندرية حيث مازال الفريق متواجد في الإسكندرية عقب مباراة الاسماعيلي التى أقيمت أول أمس ، الجمعة، بإستاد برج العرب.

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وبات الأهلي على بُعد خطوة واحد من حسم لقب الدورى رسمياً بعد الفوز الكبير الذى حققه على الدراويش بثلاثية نظيفة سجلها على معلول وأليو بادجى وأحمد الشيخ، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقى نقطتان فقط على التتويج بقلب الدورى رسمياً.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة للأهلي أنه يحتاج لنقطتين فقط من أجل حسم بطولة الدوري رسميًا وليس 3 نقاط ، لأن في حالة التساوي مع الزمالك في عدد النقاط ستميل كفة المواجهات المباشرة لصالح الأحمر الذى فاز اعتبارياً بهدفين دون رد ثم خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدور الثانى، وتنص لائحة لجنة المسابقات على أنه فى حال تساوى نتيجة مباراتي الذهاب والإياب فى فارق الأهداف يتم احتساب الهدف الذى سجله الفريق خارج ميدانه بهدفين، وبذلك فى حال تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربى فى المباراة المقبلة بينهما يُتوج الأهلي رسميًا بالدوري، ذلك لأن أقصى عدد من النقاط سيصل له الزمالك خلال الموسم الحالي هو 71 نقطة وهو نفس عدد نقاط الأهلي حاليًا.