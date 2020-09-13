شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يكشف خطة مواجهة أسوان لأهم مباراة فى الموسم ونقطة الأمان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كشرى المدير الفنى لفريق أسوان أن الوصول لنقطة الـ 36 أو 37 ستكون بمثابة الإنقاذ من الهبوط، فى ظل تقارب مستوى ونقاط فرق كثيرة فى جدول الدورى، وقال كشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لعبت مباراة الإنتاج الحربى فى ظروف صعبة للغاية بفضل الإصابات، ومع ذلك فزنا على فريق كبير يقوده مدرب متميز، رغم أننى أشركت عناصر جديدة، وأعتقد أن مباراة طنطا المقبلة هى عنق الزجاجة لنا ولهم".

وأضاف كشرى، "قلت للاعبى أسوان مباراة طنطا هى أهم مباراة هذا الموسم الفوز بها يدفعنى للنقطة 31 ويعنى أننى فى مهمة حصد 7 نقاط من المباريات المتبقية فى المسابقة لضمان البقاء فى الدورى الممتاز، لا أخشى مواجهة الفرق الكبيرة ولكننى أعمل مليون حساب للفرق التى تملك نفس طموحى وتمتلك نفس مستوى فريقى ".

وأكمل المدير الفنى لأسوان، "أتمنى أن نتمكن من الفوز على طنطا ذلك الفريق الذى يقدم أداءً مميزاً ويقوده جهاز فنى محترم ولم يحالفه الحظ فى مباريات كثيرة تدفعنا لعدم الاستهانة به، حتى ندخل المباراة المقبلة مع الزمالك بارتياح نوعاً ما".

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وواصل أسوان سلسلة نتائجه الجيدة محققاً الفوز على الإنتاج الحربى بثنائية فى هذه الجولة، ففى آخر 5 مباريات لم يخسر أسوان سوى مباراة واحدة وتعادل فى 3 وفاز فى لقاء وحيد، أحمد كشرى منذ توليه المسؤولية خلفا لمجدى عبد العاطى عقب استئناف النشاط قاد زهرة الجنوب لحصد 10 نقاط خلال 9 مباريات أبعدت الفريق قليلا عن صراع القاع.

وانتزع فريق أسوان ثلاث نقاط ثمينة بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، عندما فاز على الانتاج الحربى بثنائية نظيفة سجلها محمد إسماعيل لاعب أبناء الجنوب.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة، بعد خوض 26 مباراة حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادلوا فى 10 أخرى وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 آخرين.

من جانبه أعرب أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان عن سعادته الكبيرة بالفوز الذى حققه فريقه على الانتاج، خاصة مع الغيابات المؤثرة التى يعانى منها أبناء الجنوب بـ 7 لاعبين أساسيين لأسباب الإصابة أو الإيقاف، مشيراً إلى أن هذا الفوز خطوة نحو تحسين وضع الفريق بالجدول للبقاء فى مسابقة الدورى العام.