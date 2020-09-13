- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لجان تفتيش ومتابعة من وزارة الرياضة والمركزى للمحاسبات على الهيئات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن الأيام المقبلة ستشهد تحرك اللجان التى تم تشكيلها من المختصين بوزارة الشباب والرياضة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية، للقيام بأعمال التفتيش المالى والإدارى على كافة الهيئات الرياضية والشبابية على نطاق كافة محافظات الجمهورية.
وتضم عضوية تلك اللجان المختصين أيضاً من مديريات الشباب والرياضة والإدارات المركزية للرقابة المالية التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات والموزعة على كافة قطاعات الجمهورية والمختصين من فروع الأجهزة الرقابية الموزعة على كافة المحافظات .
وتتولى تلك اللجان أعمال التفتيش والمتابعة على كافة أعمال الهيئات الرياضية والشبابية من النواحى المالية والإدارية فى ضوء القوانين واللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل تلك الهيئات.
ومن المتوقع أن يبدأ عمل تلك اللجان خلال الفترة المقبلة بإقليم القاهرة الكبرى ليمتد بعد ذلك إلى مختلف المحافظات، على أن تقوم تلك اللجان برفع تقاريرها التفصيلية إلى الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات ومختلف الجهات الرقابية بالدولة لاتخاذ ما يلزم تجاهها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
ونشر الخليج 365 الأسبوع الماضى خبر قرار وزير الرياضة بتشكيل لجان رقابية على الهيئات الرياضية من أندية و اتحادات بعد أزمة اختفاء مقتنيات وكؤوس من مقر اتحاد الكرة، و التى تم تحويل الملف الخاص بها إلى النيابة العامة .
خبر الخليج 365 بلجان التفتيش
كانت هذه تفاصيل خبر لجان تفتيش ومتابعة من وزارة الرياضة والمركزى للمحاسبات على الهيئات الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.