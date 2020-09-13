الامارات | 3 أرقام قياسية جديدة لمحمد صلاح في افتتاح الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أرقام قياسية جديدة لمحمد صلاح في افتتاح الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم المصري محمد صلاح، أمس، فريقه ليفربول، إلى تحقيق فوزٍ مثير على ليدز يونايتد بنتيجة "4-3"، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021، سجل خلالها الفرعون الهاتريك (ثلاثة أهداف)، كانت كفيلة في منحه تحطيم ثلاثة أرقام قياسية جديدة، سواء على صعيد ناديه أو الدوري الإنجليزي "البريميرليغ".

وجاءت أهداف صلاح في الدقائق 4، و33 و88، فيما تكفل زميله الهولندي فيرجيل فان دايك في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 20، ولتحمل أهداف ليدز يونايتد في المباراة توقيع كل من هاريسون في الدقيقة 12، وباتريك مامفورد في الدقيقة 30، والبولندي ماتيوك كلبخ في الدقيقة 66.

وبأهدافه في مرمى ليدز يونايتد في افتتاح الموسم، واصل صلاح موهبته في تحطيم الأرقام القياسية، محققاً ثلاثة أرقام جديدة، بعد أن بات أول لاعب بتاريخ ليفربول يسجل هدفاً في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية، والثاني فقط في تاريخ "البريميرليغ" بعد الإنجليزي تيدي شيرينغهام التي حققها مع فريقه توتنهام بين عامي 1992 و1996.

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كما أصبح الفرعون المصري أول لاعب في ليفربول يسجل الـ "هاتريك" في أولى مباريات الموسم، منذ أسطورة الكرة الإيرلندية جون ألدريج التي حققها مع "الريدز" في ضربة بداية موسم 1988-1989.

وواصلت ارقام صلاح فرض نفسها، إذ فاز ليفربول بأخر 35 مباراة سجل فيها محمد صلاح أهدافاً في "البريميرليغ"، متخطياً بذلك الإنجليزي واين روني الذي فاز مع مانشستر يونايتد في 34 مباراة سجل فيها روني.

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