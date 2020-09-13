شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يرفض رحيل باهر المحمدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البرازيلي ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، فكرة رحيل باهر المحمدي، مدافع الدراويش، بنهاية الموسم.
يأتي ذلك على الرغم من حصول اللاعب على وعد من مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، بإمكانية رحيل «المحمدي» حال تلقي عرض احتراف خارجي جيد.
وأكد «ريكاردو» خلال جلسته مع إدارة النادي أن الفريق في حاجة إلى جهود اللاعب في الموسم المقبل، لذلك لا يمكن الاستغناء عنه نهائيًا.
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