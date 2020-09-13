شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في الأهلي عن إمكانية تعاقد بيراميدز مع فايلر: بعد رحيل «ابن النادي» كل شئ وارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أنه لا يتوقع رحيل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق إلى نادي بيراميدز، بعدما ترددت أنباء عن وجود مفاوضات بين الطرفين رغم نفي إدارة بيراميدز.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه: «بعد رحيل رمضان صبحي الملقب بـ(ابن النادي)، فكل شئ وارد»، لكنه عاد وأكد أن المدير الفني مرتبط بعقد مع القلعة الحمراء ينتهي في موسم 2021.

وشدد المصدر على أن الأهلي لا يقف على أي مدرب أو لاعب مهما كان اسمه، مؤكدًا أن محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، أعتزل الكرة وهو أحد أساطير الكرة المصرية، ورغم ذلك استمر الأهلي في حصد البطولات.