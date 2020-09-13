شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات عقب لقاء الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من المران عقب مباراة الإنتاج الحربى، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 27 من بطولة الدورى العام.

وجاء قرار كارتيرون بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له اللاعبين، والذي نتج عن ضيق الوقت بين المباريات، وهو ما ظهر خلال المباريات الماضية، حيث تعرض العديد من اللاعبين لإصابات مختلفة، وأغلبها إصابات عضلية، بسبب الحمل الزائد من كثرة المباريات في أوقات متلاحقة.