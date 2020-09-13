شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد مليوني دولار لضم مهاجم الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مبلغ قدره مليوني دولار، من أجل التعاقد مع المهاجم الكونغولي مالونجو، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي.
ووفقًا لمصدر بالأهلي، فإن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، أشاد بمستوى مالونجو، بعد رؤية عدد من المباريات التي شارك فيها خلال الدوري المغربي.
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