شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: بيراميدز لا يفاوض فايلر.. يفاضل بين أسماء أعلى فنيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى نادي بيراميدز الأنباء التي ترددت عن وجود مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، رفض ذكر اسمه، فإن إدارة بيراميدز لم تفكر إطلاقًا في التعاقد مع فايلر، لاسيما أن الأسماء التي يفاضل بينها أعلى فنيًا من المدير السويسري وكذلك من حيث السيرة الذاتية.

وأكد المصدر أنه بالفعل هناك نية لتوجيه الشكر للمدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش، بسبب النتائج السلبية، ولكن الأسماء التي يفاضل بينها النادي ستكون على مستوى قوة الصفقات التي تعاقد معها بيراميدز.

وترددت أنباء عن دخول بيراميدز في مفاوضات مع كلاوديو رانييري، وستيف بروس، وكذلك الهولندي مارتن يول، وفي حال الاستقرار على إسناد مهمة القيادة الفنية لمدرب وطني، سيكون إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة.