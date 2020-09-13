شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن عن احتفال محمد صلاح: العالم كله أصبح يتحدث مؤمن زكريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، عن احتفال النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ومساندته زميله في المنتخب الوطني مؤمن زكريا من خلال الاحتفال بطريقة اللاعب.

وأشاد الصقر، بما فعله محمد صلاح تجاه مؤمن زكريا، في تصريحات اذاعية على «راديو مصر» قائلا:«احتفال صلاح بهدفه على طريقة مؤمن، هو دعم معنوي كبير للاعب وأهم من الأموال، وأصبح العالم كله يتحدث عن اللاعب».

وأضاف: يجب أن يتم الاهتمام باللاعب المحترف، والذي يمثل مصر بشكل جيد، ويتميز بالاحترافية الشديدة.

وتابع: في بعض البرامج التليفزيونية يتم الاهتمام ببعض الأزمات والقضايا وأخبار لاعبين آخرين مثل صالح جمعة.

واستطرد: يجب أن ينال المحترفين حقوقهم مثل تريزيجيه والمحمدي وكوكا.

وأختتم: مساندة صلاح لمؤمن زكريا، أمر رائع، خاصة أنه يمثل مصر في الدوري الانجليزي.

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محمد صلاح سجل «هاتريك» واقترب من دخول نادي المائة، ويسجل في افتتاحية البريميرليج للموسم الرابع على التوالي.