شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيليا يحتفي بذكرى أول ثنائية لميدو مع الفريق: الله عليك.. تسلم رجليك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفى الحساب الرسمي لنادي مارسيليا الفرنسي على موقع «تويتر» بذكرى تسجيل أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطني السابق، أول ثنائية مع الفريق في الدوري الفرنسي قبل 17 عامًا.

ونشر الحساب فيديو لثنائية ميدو في شباك نادي لومان، التي فاز بها مارسيليا بخماسية في الدوري الفرنسي.

ولعب ميدو في صفوف مارسيليا الفرنسي في موسم 2003-2004، بعد فترة إعارة قضاها مع سيلتا فيجو الإسباني قادما من أياكس أمستردام.