شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الحرس: درسنا المصري جيدًا ويبقى التوفيق لتحقيق الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود على أهمية مباراة الغد امام المصري البورسعيدي واكد حليم ان لدي لاعبيه اصرار كبير على استعادة ذاكرة الانتصارات رغم قوة المنافس . وتابع حليم: صفووف الفريق تكاد ان تكون متكمله ويبقي التوفيق في المباراة واوضح انه درس المنافس جيدا وحدد نقاط القوة والضعف لديهم. و يحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر ب26 نقطة، وغابت الانتصارات عن الفريق في أخر 6 جولات مما وضعه في مأزق بقاع جدول المسابقة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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