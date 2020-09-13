شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يعلق على رغبة الزمالك بضم كريم طارق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق نادى طلائع الجيش على ما تردد خلال الفترة الماضية عن رغبة مسؤولى الزمالك في التعاقد مع كريم طارق، لاعب الفريق، والمعار من فريق بتروجت والذى تنتهى إعارته في نهاية الموسم، وسط ترحيب من اللاعب بالانضمام للقلعة البيضاء.

قال أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، تعليقا على العروض التي تلقاها كريم طارق: «اللاعب ملك لنادي بتروجت وينتهي عقده معنا ‏بنهاية الموسم الجاري ونرحب به بالطبع إذا أراد البقاء، ونتمنى له ‏التوفيق في حال اتخاذه قرارًا بالانضمام لنادٍ اّخر».

وكانت أنباء قد ترددت عن تواصل الزمالك مع وكيل اللاعب، ورحب كريم طارق بفكرة الانتقال للقلعة البيضاء وطلب التفاوض مع إدارة بتروجت لحسم انتقاله للفريق الأبيض.