شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يعلق على دعم محمد صلاح لمؤمن زكريا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل المنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة حسام البدري بالمستوى الفني الذي ظهر به محمد صلاح، نجم الكرة المصرية، المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال مواجهة ليدز يونايتد بعد تسجيله هاتريك خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأول بالدوري الإنجليزي.
وأثنى البدري على مستوى اللاعب، خلال اللقاء، فضلا عن مساندته لمؤمن زكريا من خلال إعلان فرحته عقب الهدف الذي سجله بنفس الطريقة التي كان يفرح بها مؤمن زكريا.
وأكد البدري ان أهم ما يميز محمد صلاح هو تفاعله مع زملائه ومساندته لهم.
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