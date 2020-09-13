شكرا لقرائتكم خبر عن «تراوري» و«طارق» على رادار الزمالك في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل البوركيني إيريك تراوري، لاعب فريق بيراميدز، ضمن حسابات مسؤولي الزمالك لضمه بداية من الموسم المقبل، بعد ترشيحه من قبل فاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس إدارة النادي.
وكان اللاعب دخل ضمن حسابات مسؤولي الغريم التقليدي الأهلي، لضمه خلال الفترة الحالية لتعويض رحيل رمضان صبحي في خط الوسط الهجومي، ويجري مسؤولو الزمالك مفاوضات مع وكيل اللاعب في ظل ثقتهم الكبيرة بقدراته وإمكانياته، بعد أن ظهر بشكل جيد مع فريق بيراميدز خلال آخر موسمين.
كما دخل كريم طارق، لاعب بتروجت، والمعار لفريق طلائع الجيش، حسابات الزمالك، بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه في صفوف فريقه، وتألق اللاعب مع الطلائع في الموسم الحالي ولفت الأنظار إليه بشدة، وتواصل الزمالك مع وكيل اللاعب، ورحب طارق بفكرة الانتقال للقلعة البيضاء وطلب التفاوض مع إدارة بتروجت لحسم انتقاله للفريق الأبيض.
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