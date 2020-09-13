شكرا لقرائتكم خبر عن «تراوري» و«طارق» على رادار الزمالك في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل البوركيني إيريك تراوري، لاعب فريق بيراميدز، ضمن حسابات مسؤولي الزمالك لضمه بداية من الموسم المقبل، بعد ترشيحه من قبل فاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس إدارة النادي.

وكان اللاعب دخل ضمن حسابات مسؤولي الغريم التقليدي الأهلي، لضمه خلال الفترة الحالية لتعويض رحيل رمضان صبحي في خط الوسط الهجومي، ويجري مسؤولو الزمالك مفاوضات مع وكيل اللاعب في ظل ثقتهم الكبيرة بقدراته وإمكانياته، بعد أن ظهر بشكل جيد مع فريق بيراميدز خلال آخر موسمين.

كما دخل كريم طارق، لاعب بتروجت، والمعار لفريق طلائع الجيش، حسابات الزمالك، بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه في صفوف فريقه، وتألق اللاعب مع الطلائع في الموسم الحالي ولفت الأنظار إليه بشدة، وتواصل الزمالك مع وكيل اللاعب، ورحب طارق بفكرة الانتقال للقلعة البيضاء وطلب التفاوض مع إدارة بتروجت لحسم انتقاله للفريق الأبيض.