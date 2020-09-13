شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون بيكر: صلاح متعطش لتسجيل الأهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد البرازيلي أليسون بيكر، حارس ليفربول الإنجليزي، بزميله النجم المصري محمد صلاح، بعد تألقه في مباراة ليدز يونايتد، أمس السبت.

ونقل الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع «تويتر» عن «بيكر» قوله: «صلاح متعطش لتسجيل الأهداف، وأنا سعيد من أجله. إنه لاعب مهم للغاية في الفريق».

وتألق الدولي المصري محمد صلاح وسجل 3 أهداف «هاتريك» في فوز فريقه ليفربول على ليدز يونايتد «4-3»، أمس السبت، في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.