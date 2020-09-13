شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون بيكر: صلاح متعطش لتسجيل الأهداف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد البرازيلي أليسون بيكر، حارس ليفربول الإنجليزي، بزميله النجم المصري محمد صلاح، بعد تألقه في مباراة ليدز يونايتد، أمس السبت.
ونقل الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع «تويتر» عن «بيكر» قوله: «صلاح متعطش لتسجيل الأهداف، وأنا سعيد من أجله. إنه لاعب مهم للغاية في الفريق».
وتألق الدولي المصري محمد صلاح وسجل 3 أهداف «هاتريك» في فوز فريقه ليفربول على ليدز يونايتد «4-3»، أمس السبت، في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,856
-
تعافي
83,261
-
وفيات
5,627
كانت هذه تفاصيل خبر أليسون بيكر: صلاح متعطش لتسجيل الأهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.