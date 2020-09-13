شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحدد موعد كأس جامبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة، اليوم الأحد، موعد مباراته في كأس خوان جامبر هذا الموسم.
ووفقًا للحساب الرسمي لبرشلونة، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن الفريق الكتالوني سيواجه إلتشي في مباراة كأس جامبر، مساء السبت المقبل، على ملعب الكامب نو.
وأشار حساب برشلونة إلى أن المباراة ستقام في السابعة مساء (بالتوقيت المحلي)، وستكون مذاعة على قناة النادي الكتالوني.
يذكر أن كأس جامبر بطولة ودية ينظمها برشلونة بداية كل موسم على شرف العضو المؤسس للنادي خوان هانز جامبر.
وكان برشلونة تغلب على آرسنال بنتيجة 2-1 في كأس جامبر قبل بداية الموسم الماضي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
100,856
-
تعافي
83,261
-
وفيات
5,627
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يحدد موعد كأس جامبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.