شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحدد موعد كأس جامبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة، اليوم الأحد، موعد مباراته في كأس خوان جامبر هذا الموسم.

ووفقًا للحساب الرسمي لبرشلونة، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن الفريق الكتالوني سيواجه إلتشي في مباراة كأس جامبر، مساء السبت المقبل، على ملعب الكامب نو.

وأشار حساب برشلونة إلى أن المباراة ستقام في السابعة مساء (بالتوقيت المحلي)، وستكون مذاعة على قناة النادي الكتالوني.

يذكر أن كأس جامبر بطولة ودية ينظمها برشلونة بداية كل موسم على شرف العضو المؤسس للنادي خوان هانز جامبر.

وكان برشلونة تغلب على آرسنال بنتيجة 2-1 في كأس جامبر قبل بداية الموسم الماضي.

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