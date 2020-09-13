شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يتحدى نجمة كرة قدم استعراضية.. من الفائز؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت البرازيلية ناتاليا جيوتلر، نجمة الاستعراض بالكرة، ولاعبة كرة الطائرة الشاطئية بالأرجل، فيديو جديدًا عبر حسابها في «إنستجرام»، ظهرت فيه مع مواطنها نيمار، نجم باريس سان جيرمان.

ويظهر في الفيديو نيمار في تحد مع جيوتلر بمباراة لكرة القدم الشاطئية بالأرجل، والتي حسمها نجم سان جيرمان لمصلحته بفوزه بالشوط الفاصل بنتيجة 5-4.

وعلقت جيوتلر على الفيديو قائلة إن نيمار فاز بسبب عدم وجود تقنية الفيديو المساعد VAR، في إشارة مازحة منها إلى عدم أحقية نيمار بالفوز.

كما هنأت جيوتلر مواطنها بتوقيعه عقدا جديدا مع شركة «بوما» الألمانية المتخصصة بصناعة الألبسة والتجهيزات الرياضية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها جيوتلر فيديو يجمعها بمواطنها نيمار.

ودائما ما تنشر جيوتلر عبر حسابها في «إنستجرام»، الذي تعدى المليون ونصف المليون متابع، فيديوهات رائعة لمهاراتها الكروية.

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